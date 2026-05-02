［トランプの米国］中間選まで半年＜１＞マイホームを持ち、快適な老後を過ごすことは「アメリカンドリーム」の象徴だった。だが、今の米国では実現は容易ではない。ニューヨーク市郊外のロングアイランドで暮らすサルバトル・バージェスさん（３６）は、住宅ローンの試算画面を見つめて思わずため息を漏らした。希望する４ベッドルームの一軒家を買えば、固定資産税や保険料を含む月々の支払いが６０００ドル（約９５万円）