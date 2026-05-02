◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月2日パナスタ）G大阪がリーグ戦では19年・札幌戦以来7年ぶりの5得点を挙げた。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ベスト4の神戸を粉砕。アカデミー出身者が全得点に絡む中、4試合連続スタメンのU―21日本代表GK荒木琉偉（18）はプロ初のクリーンシートを達成した。「DFラインの人たちが90分間通して、メチャクチャ頑張ってくれた。でも、やっぱり気持