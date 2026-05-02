世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級タイトルマッチが２日、東京ドームで行われ、王者の井上拓真（３０）（大橋）が挑戦者で同級４位の井岡一翔（志成）を３−０の判定で下し、初防衛に成功した。３７歳の井岡は日本男子初の５階級制覇に失敗した。序盤に２度ダウン奪う井上は、第２ラウンド終了間際にカウンターから左右のパンチを集め、ダウンを奪った。第３ラウンドには右アッパーを綺麗に決めて２度目のダウンを奪う