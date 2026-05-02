『綺麗好きな犬』がみせる行動4選 犬は基本的に綺麗好きな動物。敵に気づかれないように、自分自身や寝床に抜け毛や排泄物などの痕跡を残さないようにする野生時代の名残です。また、家庭犬として暮らすようになり、清潔さへの意識が自然と身についているようです。 このように衛生観念が高い犬ですが、中でも際立って『綺麗好き』なわんこたちには、共通点があるようです。 1.汚れたトイレで排泄しない 普段はき