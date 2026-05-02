散歩から帰ってきて、パパさんが体調を崩していることに気付いたハチくん。心配のあまりパパさんがどこへ行くにも付き添い、最後には添い寝までしてくれた様子があまりにも優しいと反響を呼びました。 「パパを包み込んでいる温かさ」「パパの布団で寝てるハチ可愛いなぁ」「ハチ毛布かぶってもカワイイ」と評判で、1万回以上再生されています。 【動画：体調を崩してしまったパパ→異変に気付いた犬が、ベッドまで様子を見に来