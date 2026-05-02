『ゴメンて…』思わず謝ってしまう飼い主さん。それはわんこに留守番をお願いしたから…！？1時間後の再会に愛が爆発するわんこの姿が話題を呼び、投稿は51万回再生を突破。「キュン死♡」「私からもゴメンｗ」「かんわいぃぃ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1時間だけ買い物に行った男性→ドアを開けると『元野犬』が出てきて…想像以上の『愛に溢れた歓迎』】 1時間の留守番！帰宅すると