不幸な犬が見せるサイン4選 慢性的なストレスや欲求不満、愛情不足などは、犬を不幸にしてしまいます。犬が不幸な状態であることは行動や表情などに表れますが、飼い主さんはそれらを単なる癖や困った行動などと捉え、見過ごしてしまいがちです。 そうならないよう、不幸な犬が見せるサインを知っておきましょう。ここでは、具体的な4つのサインをご紹介します。 1.頻繁に同じ行動を繰り返す 犬はストレスや不安、