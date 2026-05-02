アメリカの各航空会社は、運航を停止したスピリット航空の利用者や予約客に対して特別対応を行っている。ユナイテッド航空では、スピリット航空の予約客に対し、スピリット航空が就航するほとんどの都市を発着する航空券で、価格に上限を設けた片道航空券を販売する。大半が199米ドルを上限とし、一部の例外を除いて、長距離路線でも299米ドル以下に設定している。従業員の帰宅を支援するため、従業員割引による利用を2週間認める