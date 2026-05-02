◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ同級4位・井岡一翔（志成）＜12回戦＞王者・井上拓真（大橋）（2026年5月2日東京ドーム）井岡一翔（37＝志成）が世界5階級制覇を逃した。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に敗れ、5階級目の世界ベルト獲得に失敗。世界戦ではスーパーフライ級時代から3連敗となった。日本男子初の偉業はならなかった。4階級制覇王者の井上尚弥と同じ興行で、尚弥も狙う5階級制覇にチャレン