XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が2日、自身のX（旧ツイッター）で、バンドメンバーだったギタリストhideさんを追悼した。hideさんは98年に死去。この日はhideさんの命日だった。YOSHIKIは「Hideが旅立って今日で28年。今でも心の中でよく会話をする」と打ち明けた。また「色々あるけれど、努力していることはきっとわかってくれていると思う」とつづり、「Missyou.RIPhide（会えなくて寂しい。安らかに眠れ）」と