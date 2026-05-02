【ハノイ共同】高市首相はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談で、日本が同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を通じた安保協力について調整を進めることで合意した。政府高官が明らかにした。