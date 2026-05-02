アメリカの国防総省がドイツに駐留する部隊・およそ5000人を撤収させる方針を発表したことを受け、ドイツの国防相は、「ヨーロッパは自らの安全保障に対しより責任を負わなければならない」とする声明を発表しました。アメリカの国防総省は1日、ドイツに駐留するおよそ3万5000人のアメリカ軍部隊のうち、およそ5000人を撤退させるよう、ヘグセス国防長官が命じたと明らかにしました。ドイツにはヨーロッパ最大規模のアメリカ軍の空