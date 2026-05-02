ボートレース住之江のオール大阪「2026ラピートカップ」が、3日に開幕する。大阪支部の138期生、藤本遼磨（ふじもと・りょうま、22）と野村羽玖（のむら・はく、19）の2人がデビュー戦を迎える。藤本は滋賀の名門・近江高で甲子園を目指した元高校球児。野村はBMXの選手としてスポーツ推薦で養成所に入所した。藤本が「新人らしく元気良く走りたい」と話せば、野村は「とりあえず無事故完走ですが、着に絡めるように頑張り