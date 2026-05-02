第４回横浜国際映画祭のレッドカーペット＆船上パーティーが２日、横浜市内で開催され、アンバサダーの佐藤浩市をはじめ竹中直人、唐沢寿明、北村匠海、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平、キングコングの西野亮廣、リン・チーリンらが出席した。ＤＭＭＴＶのドラマ「外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２」のあのは窪塚洋介、池内博之と登場。ノースリーブの白いトップスと黒いショートパンツ