この記事の画像を見る■27歳女性のお悩み「頑張りたくても身体が動かない」27 歳の会社員（⼥）です。ここ数か⽉、会社に向かう途中に息苦しくなることがあります。仕事は嫌いではないです。ただ、責任も増えて、気づいたらずっと気を張っている気がします。周りには「もうすぐ 30 代なんだから頑張りどきだよ」と⾔われますが、頑張りたくても⾝体が動かなくなるときがあります。こういうとき、どうやっ