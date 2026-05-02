俳優・中村雅俊の三女でモデルの中村里砂（３６）が２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。先月２８日に亡くなった母で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）を追悼した。中村の所属事務所は２日、公式サイトを通じて「去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表した。里砂は「父の所属