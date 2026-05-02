コスプレイヤーの篠崎こころが4月19日、都内で開催された、ニューギングループ主催の「eリコリス・リコイル プレミアファン試打会」にスペシャルゲストとして登場。行われた撮影会には各回400人が詰めかけ、神対応で会場を盛り上げた。“錦木千束”のコスプレを披露した篠崎こころ○各回400人の枠に熱心なファンが詰めかけるアニメ『リコリス・リコイル』の主人公・錦木千束のコスプレで出演した篠崎。劇中の明るくチャーミングな