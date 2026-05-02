モデルのチャン・ユンジュが、ほかの人とは異なる体型ゆえに経験したインナー購入の難しさを率直に打ち明けた。5月2日、YouTubeチャンネル「YOONJOUR チャン・ユンジュ」に公開された動画「チャン・ユンジュのインナー年代記」で、チャン・ユンジュは「私は身体のケア製品と同じくらいインナーのこだわりがある」と自身のインナーの好みと変遷を公開した。【写真】チャン・ユンジュ「脱ぐ撮影が多かった」彼女は、「韓国はインナー