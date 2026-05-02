【モデルプレス＝2026/05/02】5月2日、東京・後楽園ホールにて「Krush.189」が開催。今年度の大会を彩るラウンドガール「Krushガールズ2026」の7名がリングデビューを果たした。【写真】2026年度「Krush」ラウンドガール、圧巻の美脚披露◆「Krushガールズ2026」7名がリングに4年目を迎え昨年度に引き続きキャプテンを務める冨樫秋穂、3年目で副キャプテンとなった荻野心は堂々たる姿で登場。今年度から加わった星野琴、篠見星奈、