女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、２日までにインスタグラムを更新。アップショットを載せた。ピンクのネコ耳のニット帽をかぶり、ほおづえをついた姿や春らしいチューリップのネイルの写真などを公開した百田。この投稿にフォロワーからは「頭のてっぺんから爪の先まで可愛い」「可愛いカメラ目線ありがとうございます」「どきどきしてしまった」「惚れ直すわー」などのコメントが寄せられてい