「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハムのドラフト３位・大塚（東海大）がプロ初本塁打を放った。９回２死から代打で登場。マチャドに２球で追い込まれながら、カウント２−２から５球目の１５７キロを捉え、右翼席に放り込んだ。「プロに入って初めてのホームランだったので、すごく嬉しい気持ちです。追い込まれていたので、速いボールに合わせて迷わずいきました」と初々しく振り返った。