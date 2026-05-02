「ファーム交流戦、ヤクルト２−６阪神」（２日、戸田球場）阪神はヤクルトに勝利した。先発の茨木は７回６安打２失点と粘投。先制を許したが五回には打線がチャンスを作り、井坪らの適時打で一気に逆転。七回には井坪に１号ソロ。九回にはコンスエグラにも一発が飛び出し、突き放した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−茨木は安定していた。「フォアボールゼロやろ？やっぱり先発ピッチャーがな、こんだけ安定し