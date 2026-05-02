歌手の渡辺美里（59）がデビュー記念日の2日、東京ガーデンシアターでデビュー40周年記念ツアーの最終日を迎えた。アンコールでは今年11月8日に埼玉県所沢市のベルーナドームで21年ぶりにライブを行うことを発表。1986年から2005年まで20年連続で単独ライブを行ってきた“聖地”に凱旋（がいせん）する。♪きみに出会うため生まれてきたんだと思うのさ――。最後の曲は「Lovin’you」40年間の道のりをファンとともに過ごす喜