テレビ朝日系「アメトーーク！」が４月３０日に放送された。この日は「マンガ大好き芸人」。ぼる塾・あんりはオススメ漫画として「メゾンプアナの７人の食卓」を紹介。食がテーマの作品をプレゼンした。千鳥・ノブはあんりの説明に感心しつつ、博多華丸・大吉の華丸との食事を述懐。「グルメ、本当に好きでこだわってる人って、ちょっと変わった人いて面白いですね。華丸さんとこの前、２人でご飯行ったんですよ。鶏のフル