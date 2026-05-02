「＃インスタグラビア」が大バズリしたタレント、グラドルの似鳥沙也加さんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号の表紙と巻頭グラビアに登場しました。【写真】普段着でもセクシーに着こなしてしまう似鳥沙也加さん「スウェットと欲望のあいだ」と題したグラビアで、心地いいジャージやスウェットからのぞく磨かれたボディがまぶしいカットや、Tバック姿で振り返る美尻ショットを披露しました。エッジの効いたグラビアを表現し続ける