少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第10話息子のためなら悪役上等！！！【編集部コメント】あぁー……やっぱり旦那さんからの言葉は届いていませんね（呆）。いや、相手の女性を責めていないのは、旦那さんの言葉が届いている証拠なのでしょうか……？どちら