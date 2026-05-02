子どもの教育費の中でも、大学の授業料はひときわ大きな出費になります。そうした家庭の負担を軽くしてくれるのが、奨学金制度といえるでしょう。ママスタコミュニティには「自分も旦那も奨学金なしで大学を卒業したのだけど」というタイトルで、お子さんの奨学金に関してこんな投稿がありました。『子どもは奨学金を利用してもらっている。SNSで叩かれたこともあるのだけど……でも仕方ないよね？どうにもならない』投稿者さん