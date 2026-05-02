◇明治安田J1百年構想リーグ第14節川崎F0―2FC東京（2026年5月2日味の素スタジアム）東地区5位の川崎フロンターレは敵地で2位のFC東京に0―2で敗れ、地域リーグラウンド4試合を残して優勝につながる地区1位の可能性がなくなった。前節4月29日の浦和戦から中2日の過密日程で先発を7人入れ替えて臨んだ中、前半41分に敵陣でボールを失って速攻から失点。後半12分には相手GKからボールをつながれて追加点を許した。今大会初