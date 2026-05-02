【モデルプレス＝2026/05/02】日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー（34）が5月2日、自身のInstagramを更新。休職中に出産していたことを明かした。【写真】34歳日テレアナ、休職して通っていた大学院公開 学位記授与式ショット◆岩本乃蒼アナ、3年の休職中に出産2023年5月より日本テレビを休職し、大学院に進学していた岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました」と報告。関西大学大学院学位記授与式での写真を添え「休職中