【2026年GW】5月3日（日）～6日（水）の全国高速道路 渋滞予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク後半5月3日（日曜・祝日）～6日（水）の「全国の高速道路」の渋滞予測をまとめました。 避けたほうがいい時間はいつか？お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップしています。 ▼４日（