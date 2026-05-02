フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。4月28日（火）の放送では、番組15周年のアニバーサリーイヤーということで「BLUE OCEAN〜カナダ、歴史と自然に触れる旅」と題して、住吉がカナダ取材をしてきた模様を2時間にわたってお届けしました。住吉美紀、故郷・バンクーバーの景色をバックに◆ワールドカップの足音が聞こえる街「バンク