歌手の渡辺美里（５９）が２日、デビュー４０周年を記念した全国ツアーのファイナル公演を迎えた。集まった約６０００人を全２０曲で魅了し、最後には１１月８日に自身２１年ぶりとなるベルーナドーム（西武ドーム）公演の開催をサプライズ発表。デビュー記念日でもある５月２日に、ファン待望の知らせを届けた。美里が慣れ親しんだ聖地に帰ってくる。「久しぶりに里帰りしようかなと思ってます」。同所では「西武球場」の名だ