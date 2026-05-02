◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）今の佐藤輝明は、かつての私のチームメートのバースのようだ。３戦連続猛打賞の４安打で、再び打率が４割を超えたのもうなずける素晴らしい打撃をしている。内角の球を体の近くまで呼び込み、左腕で押し込む打撃を覚えたので、差し込まれても逆方向に強い打球を運べる。ヘッドが残っているので、バットの折れる詰まり方ではない。真ん中から外の球は腕を伸ばして強くたた