ダウンタウンの松本人志が２日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信企画「ＬＩＶＥ＋」に登場し、報道陣にも公開。自身が今までで一番面白いと思った自分のネタについて言及した。この日は、ゲストで「番組の構成作家になりたい」と熱望する伊集院光が、「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」でやりたい企画を松本にプレゼンする形で進行。伊集院から「一番自分が面白いと思った作品は何ですか