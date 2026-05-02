おうちバルを楽しむのにぴったりのおつまみ おうちでお酒を楽しむことが増えてきた昨今。今夜はおうちバルを楽しんでみませんか？おいしいお酒に合わせるのは、カリカリなバゲット。ちょっとひと手間かけてお洒落なおつまみを作ってみましょう。 バゲットにエビとチーズを乗せてはんぺんでふわふわのディップソースをおうちで作ると香りも格別、ガーリックトースト明太子とバターの鉄板コンビでをバゲットにワンランク上の味わい