カーテンを開けると目を疑うような光景…。いやいや、人の家の前でなにしてるんですか！ もうすぐお昼ですよ？ ママ会はよそでやってくれ〜。しかもこのママたち、おしゃべりに夢中で子どもたちのことを見ていないようで…!?>>【まんが】幼稚園バス停トラブル(ウーマンエキサイト編集部)