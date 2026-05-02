「中日４−０広島」（２日、マツダスタジアム）広島はミスから失点し、連勝が２で止まった。０−０の七回１死。田中が中堅に打ち上げた飛球を、ドラフト１位・平川（仙台大）が捕球するかに思われたが、太陽が目に入ったため、落球。（記録は二塁打）。得点圏に走者を背負ったドラフト２位・斉藤汰（亜大）は、１死一、三塁として大島を迎え、暴投で先制点を献上。さらに板山、細川にも適時打を浴びた。２／３回４安打４失点