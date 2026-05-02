国内アメリカフットボールのトップリーグ「Xリーグプレミア」は2026年5月3日に東京ドームで開幕日を迎えます。開幕を記念して、開幕節に予定されている5試合すべてが観戦無料で楽しめます。東京ドームで行われる試合もあるので、お出かけ気分で観戦してみるのも良いかも。無料なのは嬉しい...観戦無料の対象となる試合は下記の通り。【5月3日（日・祝）東京ドーム】・オービックシーガルズ対パナソニック インパルス戦12時キック