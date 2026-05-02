元オリックス・バッファローズの井口和朋（32）は4月28日、Instagramを更新。今年3月に入団したメキシカンリーグのチーム「ベラクルスイーグルス」を退団したことを報告し、今後の帰国予定を明かした。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「クビになりました！！帰ります」という