フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が4月28日、Instagramを更新。ペアの木原龍一（33）と行った引退会見について振り返った。 【画像】「披露宴かと思った」りくりゅう、春の園遊会での“美しすぎる着物姿” 宮内庁がレアショット公開「りくちゃん綺麗」「何度観ても惚れ惚れ」 投稿されたのは、三浦と木原が花束を持ってほほ笑む写真。三