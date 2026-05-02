４月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズが、新体制の２戦目も白星を飾った。浦和は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節でジェフユナイテッド千葉と埼玉スタジアム2002で対戦。41分に根本健太のヘッドで先制点を奪うと、64分には小森飛絢の強烈なミドルシュートで加点し、２−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、田中暫定監督は「自