【その他の画像・動画等を元記事で観る】 雨宮天が5月27日に発売するEP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』の全収録内容と音源の一部を公開した。 ■自身が全楽曲の作詞作曲を手掛ける“作品集シリーズ”の第2弾 本作は、自身が全楽曲の作詞作曲を手掛ける“作品集シリーズ”の第2弾。「愛」を共通テーマに据え、雨宮が導き出した独自の表現理論や等身大の価値観、さらには自身のな