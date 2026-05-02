「このお仕事はお休みが決まっていないので、季節の移り変わりを感じる機会が少ないなあと思います。新年度が始まってもどこか実感が湧かず、新しく何かを始めようという気持ちになることが少ないんです。ただ、いまいちばん力を入れているゴルフをやるにはとてもいい季節なので、まずはスコア100切りを目標に頑張りたいと思っています」そう近況を語る際も、森脇梨々夏はつねににこやかで、聞いているこちらも思わず笑顔になる