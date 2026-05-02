「久しぶりのグラビア撮影だったせいか、ポージングも忘れていて……。ぎこちない感じで写っていたらどうしようって内心ドキドキしていました（笑）」劇団4ドル50セント所属の大槻理子が、3月に本誌で約2年ぶりのグラビア撮影に挑んだ。「グラビア撮影が好きだと、再認識したんです。日々、俳優としてお仕事をさせていただくなかで学んだ表情の作り方や感情の表わし方などがグラビアに生きてくるな、とも思いました。今回は、背