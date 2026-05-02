「1st写真集を出したころとくらべると、お仕事への向き合い方が変わりました。暗黒期だった（笑）高校時代を終えて、時間的にも体力的にも余裕ができたこともあると思うんですけど、ちゃんと楽しめるようになったというか。かといって、もともとの性格に陰の要素が多めなので、無理して明るく振る舞うのではなく、自然体でいられるようになりました。そうなってからは演技のお仕事のオーディションにも少しずつ受かるようになって