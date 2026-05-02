「デビュー15年めの今年は、いろいろなことに挑戦し、ファンの方に感謝を伝えられる年にしたいです！」そう話すのは、アニバーサリーイヤーに5年ぶりの写真集をリリースする岸明日香。初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、艶やかな大人の色香漂う姿を披露した。「グラビアは原点。デビュー当時は未知の世界で不安ばかり、自信が持てず今振り返るとカメラを睨みつけるような表情の写真ばかりでした。でも、日々撮影していただ