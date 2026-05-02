お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、妻について語った。番組のロケ先で出会った女性と、22年に結婚。相手は当時20代前半と報じられており、井上によるとロックバンド「UVERworld」の大ファンだという。「僕の奥さんは、UVERworldのファンクラブに20年くらい入っているんです。出会う前から、小学生くらいの時から。そん