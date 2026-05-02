今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。人気アニメシリーズの劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の江戸川コナンが歩いた。【写真】横浜で…レッドカーペットに参加した江戸川コナン本作は神奈川県・横浜を舞台に、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速がメインキャラクターとして活躍するストーリーとなる。横浜県警の白バイ隊員と一緒にレッ