【カイロ＝村上愛衣】レバノン国営通信は１日、イスラエルによる攻撃を受け、レバノン南部で１２人が死亡したと伝えた。米イスラエルとイランの交戦に親イラン勢力ヒズボラが参戦してから２日で２か月となり、レバノンでは２６００人以上が死亡した。イスラエル軍は１日、レバノン南部でヒズボラの施設５０か所以上を破壊したと発表した。ヒズボラは１日、ドローン（無人機）などで反撃した。イスラエルとレバノンは米国の仲