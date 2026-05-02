平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は2日目を終えた。2日目8Rは地元の神奈川トリオが上位独占。青野将大―小原太樹の師弟コンビを追走した佐々木真也（31＝神奈川・117期）が、ゴール前で外を鋭く伸びて白星スタート。「まずは連結を外さないように。内を締めたりでキツかったけど脚の感じは悪くない」初日3Rで地元勢最初の1着だった兄の龍に続いた。「兄の1着が刺激になったし、松谷（秀幸）さんも含めて一緒に勝